Москва, 1 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Цифровизация и высокие технологии помогут школьникам и студентам решать сложные задачи и совершать научные открытия. Об этом говорится в поздравительной телеграмме премьер-министра РФ Михаила Мишустина, опубликованной 1 сентября на сайте правительства.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

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Председатель правительства поздравил учащихся с Днём знаний. Он назвал первый день учебного года торжественной и радостной датой, от которой будут отсчитываться новые знания и достижения, яркие открытия.

«Цифровизация стремительно меняет мир, высокие технологии делают нашу жизнь удобнее и комфортнее», — отметил Мишустин.

Новые знания и навыки, добавил он, помогут новому поколению «ориентироваться в современной реальности, быть готовыми решать сложные задачи, реализовывать смелые мечты». Мишустин также призвал учащихся проявлять целеустремленность, интерес к исследованиям, усердие и трудолюбие.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 1 сентября заявил на встрече со школьниками, что дистанционное образование не даст им навыков работы в коллективе.

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