Черкесск, 1 сентября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии создадут центр общественного наблюдения за выборами. Он будет открыт на базе Общественной палаты, в которой предоставлена возможность видеонаблюдения за ходом избирательного процесса в течение всех трех дней — с 17 по 19 сентября 2021 года.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

Любой неравнодушный житель Карачаево-Черкесии может воспользоваться правом наблюдения. Для этого он должен обратиться в Общественную палату заранее, для того чтобы для него организовали рабочее место с учетом соблюдения дистанции и санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщила председатель Общественной палаты Елена Ляшова.

«В Общественной палате будет создан центр общественного наблюдения, в который будет транслироваться видеонаблюдение выборного процесса на протяжении всех трех дней. Работа центра в первую очередь нацелена на легитимность и прозрачность выборов. Таким образом, мы хотим показать, что выборный процесс открытый и прозрачный», — цитирует Ляшову РИА «Карачаево-Черкесия».