Иркутск, 1 сентября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Иркутской области открылись сразу три детских сада, они расположены в посёлках Куйтун, Жигалово и городе Тулуне. Как сообщает 1 сентября пресс-служба правительства региона, все дошкольные учреждения построены в рамках реализации национального проекта «Демография», регионального проекта «Содействие занятости».

Правительство Иркутской области В Приангарье открылись три детских сада

«Благодаря реализации нацпроекта на территории Приангарья все больше детей получают возможность расти и развиваться в комфортных современных условиях. Ликвидация очереди в детские сады и создание условий для доступного и качественного дошкольного образования — один из приоритетов правительства региона.

До конца 2021 года будут введены в эксплуатацию еще девять детских садов, строительство шести детских садов продолжится в 2022 году», — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Детский сад «Ромашка» на 110 мест открылся в поселке Куйтун как структурное подразделение средней школы №2. В учреждении обустроены помещения для сна, отдыха, игр, приема пищи.

Предусмотрены условия для реализации дошкольных образовательных программ: передвижные доски, проекторы с настенным экраном, ноутбуки, принтеры. Имеются спортивный и музыкальный залы, которые полностью оснащены оборудованием.

На обеспечение игровым (учебным) оборудованием выделена областная субсидия на сумму 4,8 млн. руб.

Кроме того, сегодня, 1 сентября, открылись также детские сады в Тулуне и в поселке Жигалово. Детский сад «Светлячок» на 140 мест в микрорайоне Угольщиков в Тулуне — первый в городе детский сад с бассейном.

Для занятий с детьми организована комната психологической разгрузки с сенсорным оборудованием и кабинет логопеда. Новый детский сад в поселке Жигалово рассчитан на 120 детей, созданы четыре группы. Территория сада озеленена, оснащена игровым оборудованием, имеется спортивная площадка.

Как сообщало ИА REGNUM, поддержка семьи и материнства — одна из приоритетных задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. Эта же задача обозначена и в послании губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Так, в рамках нацпроекта «Демография» в Иркутской области предоставляются восемь мер социальной поддержки семьям с детьми.

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