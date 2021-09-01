Красногорск, 1 сентября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Полный курс вакцинации от COVID-19 в Подмосковье прошли свыше 3 млн человек. Такие цифры 1 сентября приводит министерство здравоохранения Московской области.

Yarregion.ru Вакцинация

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«Мы продолжаем кампанию по вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Благодаря тому, что в Московской области полный курс вакцинации прошли уже 3 млн человек, мы наблюдаем стабилизацию с заболеваемостью COVID-19 в регионе», — сказала зампред правительства — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

В областном минздраве также напомнили, что прививку от коронавируса в Подмосковье можно сделать в пунктах вакцинации в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, а также на предприятиях и в СНТ.