Челябинск, 1 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Челябинске названа вероятная причина схода трамвая с рельсов. По предварительным данным, в желобе трамвайного рельса находился посторонний металлический предмет, сообщает областной миндортранс.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

Проверка по факту аварии продолжается. Вопрос находится на контроле представителей министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, вагон сошёл с рельсов на перекрёстке Свердловского проспекта и проспекта Победы.