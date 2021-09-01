Омск, 1 сентября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки СOVID-19 диагностировали у 387 человек, из них 326 лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 сентября в минздраве региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дезинфекция

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С начала пандемии в Омской области выявлен 73 661 носитель коронавируса, выздоровел 53 681 человек. За сутки список выздоровевших пополнился 328 фамилиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в регионе было подтверждено 389 случаев заражения коронавирусом.