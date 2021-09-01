Блед, Словения, 1 сентября 2021, 13:37 — REGNUM Инициатива Open Balkan имеет будущее. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич 31 августа в городе Блед в Словении.
«Я уверен, что за инициативой Open Balkan наше будущее. Нельзя остановить народы, которые желают сотрудничать, бороться за те же принципы, на которых зиждется Евросоюз, такие, как свободное перемещение товаров, услуг, капитала и людей», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.
Он отметил, что у этой инициативы есть и противники, но тем не менее, никто не может объяснить, почему идея создания свободной экономической зоны в регионе Западных Балкан плохая.
«Существуют люди, которые думают по-другому, а также и те, кто не уверен, что может управлять этим процессом, так как управлять будем мы. Но тут ничего не поделаешь — мы продолжим», — отметил Вучич.
Напомним, что инициативу создания свободной экономической зоны в регионе Западных Балкан по примеру Евросоюза выдвинул Александр Вучич. Инициатива позже получила название Open Balkan и к ней кроме Сербии присоединились Албания и Северная Македония.