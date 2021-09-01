Блед, Словения, 1 сентября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Инициатива Open Balkan имеет будущее. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич 31 августа в городе Блед в Словении.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Я уверен, что за инициативой Open Balkan наше будущее. Нельзя остановить народы, которые желают сотрудничать, бороться за те же принципы, на которых зиждется Евросоюз, такие, как свободное перемещение товаров, услуг, капитала и людей», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Он отметил, что у этой инициативы есть и противники, но тем не менее, никто не может объяснить, почему идея создания свободной экономической зоны в регионе Западных Балкан плохая.

«Существуют люди, которые думают по-другому, а также и те, кто не уверен, что может управлять этим процессом, так как управлять будем мы. Но тут ничего не поделаешь — мы продолжим», — отметил Вучич.

Напомним, что инициативу создания свободной экономической зоны в регионе Западных Балкан по примеру Евросоюза выдвинул Александр Вучич. Инициатива позже получила название Open Balkan и к ней кроме Сербии присоединились Албания и Северная Македония.