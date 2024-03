Вашингтон, 1 сентября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Согласно информации портала The Line Of Best Fit, состоялся релиз последнего сингла из трибьют-альбома группы Metallica «The Blacklist Metallica», в котором американский джазмен Камаси Вашингтон превращает песню «My Friend of Misery» в джазовый трек.

Вслед за каверами на прошлой неделе «Enter Sandman» Рины Саваямы и версией «The God That Failed» от панк-группы IDLES, Камаси Вашингтон превратил «My Friend of Misery» в кинематографическую джазовую песню из 53-трекового трибьют-альбома «The Metallica Blacklist».

«The Blacklist Metallica» будет выпущен вместе с 30-летним юбилейным изданием альбома «The Black Album» Metallica и будет включать каверы Мозеса Самни, Flatbush Zombies, Mac DeMarco, PUP, BackRoad Gee. Также в релиз войдут ранее представленные каверы от Криса Стэплтона, Фиби Бриджерс, Weezer, Diet Cig, St. Vincent и Майли Сайрус.