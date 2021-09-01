Москва, 1 сентября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Компания Toyota представила на российском авторынке спецверсию Land Cruiser 300 GR Sport. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Toyota Toyota Land Cruiser 300 GR Sport

Созданием модели занималось спецподразделение Gazoo Racing. В России уже начался прием заказов на новинку.

Спецверсия GR Sport отличается от стандартных модификаций внедорожника новым оформлением кузова, салона, а также некоторыми техническими новшествами.

Так, на большой решетке радиатора спецверсии появилась надпись Toyota. Кроме того, модель получила иной формы бамперы, накладки на колесных арках, шильдики спецверсии, боковые подножки и оригинальные колесные диски диаметром 18 дюймов.

Toyota Land Cruiser 300 в спецверсии GR Sport оснащается 415-сильным бензиновым двигателем V6 с двумя турбинами объёмом 3,5 л. Кроме того, в моторную линейку входит дизельный турбомотор на 3,3 л мощностью 299 л. с.

В качестве трансмиссии предусмотрен 10-ступенчатый «автомат». Модель также получила систему полного привода.

Бензиновая версия стоит от 7 684 000 рублей, а дизельная — от 7 620 000 рублей.

Ранее компания Toyota начала продажи на автомобильном рынке Китая нового кроссовера Crown Kluger.

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