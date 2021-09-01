Наводнения произошли в ряде районов Индонезии
Джакарта, 1 сентября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В ряде районов Индонезии произошли наводнения, включая Сулавеси и Калимантан, сообщает Kompas.
(сс) Seika
Наводнение в Индонезии
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Правительство и связанные с ним агентства призвали немедленно удовлетворить потребности беженцев и подготовить долгосрочные решения для ликвидации последствий стихийного бедствия.
Жителей уязвимых районов Индонезии призвали быть настороже в случае проливных дождей.
Как сообщало ИА REGNUM, национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии попросило Восточную Яву, Бали, Восточную Нуса-Тенггара и Западную Нуса-Тенггара подготовиться к засухе.