Владикавказ, 1 сентября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В Северной Осетии не уменьшается число умерших от осложнений после COVID-19. За прошедшие сутки зафиксировано 18 смертей от последствий заражения опасной инфекцией, сообщили 1 сентября в пресс-службе минздрава региона. Общее число умерших в республике достигло 509 человек.

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Не снижается и число новых выявленных случаев заражения. За последние сутки были подтверждены тесты на коронавирус ещё у 68 жителей РСО-Алании, а общее число носителей инфекции достигло в республике 21 011 человек.

В настоящее время в госпиталях проходят лечение 747 пациентов, в том числе 35 из них госпитализированы за последний день. Подтверждены диагнозы COVID-19 у 408 из них. Выписаны в связи с выздоровлением за те же сутки 36 пациентов, в общее число выздоровевших достигло 20 092 человек.