Вашингтон, , 13:30 — REGNUM США по-прежнему готовы встретиться с представителями КНДР в любом месте и в любое время. Об этом в ходе брифинга, состоявшегося 31 августа, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Джен Псаки Whitehouse.gov

Она отметила, что Пхеньян по-прежнему не реагирует на предложение Вашингтона.

«Мы оставим дверь для диалога с КНДР открытой», — сказала Псаки.

Напомним, что КНДР воздерживается от переговоров о денуклеаризации с тех пор, как завершился второй северокорейско-американский саммит. Кроме того, Пхеньян игнорирует все инициативы, предложенные администрацией Джо Байдена.

Ранее специальный представитель США по КНДР Сон Ким также подчеркнул, что у США нет враждебных намерений в отношении Северной Кореи, а он сам готов к встрече с северокорейскими представителями»в любое время в любом месте».

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