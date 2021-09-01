Калуга, 1 сентября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 107 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 1сентября. Днём ранее, 31 августа, в регионе было зарегистрировано 109 случаев.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 45 тыс. 96 человек, 41 тыс. 501 человек выздоровел.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли три человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 593 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.