Уфа, 1 сентября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. 19 инвестиционных проектов, сопровождаемых корпорацией развития Башкирии, были внесены в перечень приоритетных за восемь месяцев текущего года в республике. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

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При этом масштабными были признаны восемь проектов. Общий объем инвестиций составляет около 10,8 млрд рублей. В случае их реализации будут созданы 903 новых рабочих места в придорожном сервисе, легкой и пищевой промышленности и др.

Отмечается, что в настоящее время на сопровождении корпорации развития региона находится около 79 инвестиционных проектов различной отраслевой направленности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии хотят построить цех по производству медицинского кислорода.