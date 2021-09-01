Красногорск, 1 сентября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 14 человек. Такие данные следуют из приведенной Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса статистики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Вместе с тем за последние 24 часа COVID-19 смогли полностью побороть 1281 житель региона. Число новых случаев коронавирусной инфекции упало до минимальных значений с 13 апреля 2021 года и составило 543 человека.

С начала пандемии на территории Подмосковья выявлено в общей сложности 422 826 подтвержденных случаев коронавирусной инфекцией. Скончались 7 799 человек, выздоровели 364 990 человек.