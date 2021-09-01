Чебоксары, 1 сентября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Чувашии следственное управление в рамках уголовного дела о гибели в бассейне гостевого комплекса просит откликнуться лиц, которые там же арендовали дома зимой. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении СКР по республике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

В ведомстве отмечают, что трагедия произошла 30 декабря 2020 года в гостевом комплексе, расположенном в деревне Шобашкаркасы Чебоксарского района. По данным следствия, 18-летний чебоксарец, не зная об особенностях обогрева воды и опасности пользования им во время работы электронагревателей, прыгнул в бассейн, получив поражение электрическим током. Он скончался на месте происшествия через непродолжительный промежуток времени, говорится в релизе.

Правоохранители сообщают, что доступ на территорию бассейна был свободным. И просят откликнуться лиц, которые арендовали там же гостевые дома в декабре 2020 года или январе 2021 года и пользовались бассейном.

«В целях установления обстоятельств эксплуатации бассейна», — поясняется в сообщении.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года в Чувашии завершено расследование уголовного дела о гибели сотрудника электросетей в Канаше во время расчистки воздушных линий электропередач.

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