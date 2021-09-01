Лондон, 1 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Британский рэпер Поттер Пейпер в своих социальных сетях объявил о своем предстоящем микстейпе «Thanks For Waiting» и выпуске нового сингла «Nothing's Free» позже на этой неделе.

Музыка

Поттер Пайпер написал о выходе микстейпа в моем инстаграме, приложив к посту изображение обложки будущего релиза, который последует за прошлогодней записью «Trainig Day 3». В дополнение к объявлению «Thanks For Waiting», Поттер Пайпер выпустит новый сингл «Nothing's Free» 2 сентября, который был записан совместно с Suspect.

https://www.instagram.com/p/CTPU3s4sEI1/

Артист сообщил, что в релиз войдут 19 невыпущенных треков. «Вдохновение, лежащее в основе микстейпа, состоит в том, чтобы поднять мой звук и вывести его на новый уровень, оставаясь при этом верным себе», — говорит Поттер Пейпер. Микстейп «Thanks For Waiting» выйдет через лейбл Def Jam 1 октября.