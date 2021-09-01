Москва, , 13:24 — REGNUM Заявления президента Соединенных Штатов Джо Байдена о том, что необходимо «завязывать» со вмешательством в дела других стран, позитивны. Об этом 1 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов, ИА REGNUM

«Мы приветствуем такие заявления. Мы давно призывали к тому, чтобы извлекать уроки из тех авантюр, в которые наши западные коллеги в последние десятилетия ввязывались», — сказал Лавров на встрече со студентами МГИМО.

Министр выразил надежду, что если эти заявления отражают выстраданный вывод, то «в будущем на планете будет немножко поспокойнее».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что многие провокации в отношении России перед выборами в Государственную думу осуществляются через Украину.

Он добавил, что Киев «веером разослал по всем странам требование, чтобы послы сходили к правительственным чиновникам и настаивали на том, чтобы не направляли наблюдателей на выборы в РФ».

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