1 сентября 2021 | Время чтения 2 мин

Иван Денисов, , 13:51 — REGNUM Оппозиционно настроенные политики в конечном итоге признают эффективность онлайн-голосования, как когда-то это произошло с комплексами обработки избирательных бюллетеней. За такой удобной формой участия в выборах будущее, а пока те, кто призывают отдать предпочтение традиционным участкам, будут считать «убытки» — потерянные голоса избирателей.

Электронное голосование Иван Шилов © ИА REGNUM

Время исправит

Ранее ряд партий, в их числе «Яблоко» и КПРФ, а также некоторые кандидаты в депутаты Госдумы призвали своих сторонников отказаться от дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и выбрать традиционный способ волеизъявления. По их мнению, онлайн-формат якобы не доказал своей надежности.

«Когда-то купить авиабилет по интернету было сложной задачей. Сейчас мы делаем это все в три секунды, покупая билеты даже на Камчатку через интернет. Тут вопрос в том, чтобы попробовать один раз и убедиться в том, что это просто», — считает политтехнолог Алена Август.

Некоторым действительно необходимо время, чтобы перестроиться на новые рельсы — использовать дополнительные возможности, которые дают современные технологии.

«Не стоит забывать историю, связанную с КОИБами, когда было огромное количество противников, которые сейчас выступают с требованиями обеспечить КОИБами каждый УИК», — напомнил политолог Денис Уваркин.

Кто пострадает

Конечно, будут те, кто последует советам кандидатов, но это будут радикальные сторонники. «Умеренные же сторонники, если сделать субъективный прогноз, опробуют систему ДЭГ», — добавил он.

Именно поэтому «жертвами» таких призывов становятся сами политические партии. «КПРФ и «Яблоко» «закапывают» сами себя, а также своих кандидатов», — считает политолог Александр Сараев. По его словам, на прошлых выборах онлайн-голосование уже показало себя наилучшим образом как очень удобный и полезный инструмент.

В российской столице голосовать с помощью ДЭГ в том числе будут избиратели либеральных взглядов.

«В силу своих мировоззренческих особенностей средний класс [в Москве] имеет либеральные взгляды. Эти люди, скорее всего, будут голосовать за представителей оппозиции, не за провластных кандидатов», — пояснил политический консультант Алексей Ярошенко.

Как следствие, призывая бойкотировать ДЭГ, оппозиция лишается своего избирателя, подытожил эксперт.

Будет проще

В целом онлайн-голосование увеличит общую явку на выборы, уверены российские политологи. По мнению политолога Павла Буслакова, явка на электронном голосовании будет выше показателей 2020 года на голосовании по поправкам к Конституции РФ, когда она составила около 90%.

По данным ВЦИОМ, около половины из опрошенных допускают, что выберут именно этот способ. Проголосовать таким образом уже решили более 1 млн москвичей.

Такой формат привлечет тех, кому было неудобно голосовать очно — нет времени, далеко добираться, дачники, те, кто боится пандемии. «С другой стороны, это может повысить явку среди тех, кто по тем или иным причинам не доверят традиционному голосованию, считает, что кругом обман, фальсификации, карусели», — добавил Ярошенко.

В Москве 17−19 сентября, помимо выборов депутатов Госдумы, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов Щукино. Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявку до 13 сентября на портале mos.ru.