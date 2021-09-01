Красноярск, 1 сентября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки скончались 20 пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 сентября в оперативном штабе региона.

(сс) Ministerio de Defensa del Perú Тестирование на COVID-19

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С начала пандемии в Красноярском крае умерли 5170 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 сентября в регионе выявлено 105 492 носителя коронавируса, выздоровели 91 754 человека.