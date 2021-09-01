Рига, 1 сентября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Против переводчика Государственной погранохраны Латвии начат уголовный процесс за помощь мигрантам в вопросе нахождения на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Беженцы

Погранохрана констатировала, что девять граждан Ирака, которые нелегально пересекли латвийскую границу летом нынешнего года, получили незаконным путем официальные документы. Подозреваемый ранее неоднократно оказывал услуги переводчика Государственной погранохране в уголовных процессах, связанных с нелегальной миграцией.

В ведомстве пояснили, что во время перевода, общаясь с нарушителями границы, переводчик был вовлечен в преступную деятельность транснациональной организованной преступной группировки, которая обеспечивала гражданам Ирака возможность легализации после незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

Против переводчика начат уголовный процесс. Максимально строгое наказание за такое преступление — четыре года лишения свободы.