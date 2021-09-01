Тбилиси, 1 сентября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Депутатам Европейского парламента не стоит делать «поверхностные выводы» о ситуации в Грузии. С таким заявлением выступил перед журналистами грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили 1 сентября.

PR office of Prime Minister of Georgia Ираклий Гарибашвили

Глава правительства ответил на слова члена Европарламента Виолы фон Крамон, которая заявила, что грузинские власти не выполнили обещания о проведении судебной и избирательной реформ, данные Евросоюзу. Европарламентарий отметила, что из-за этого Грузия не получит от ЕС финпомощь в размере €75 млн.

«Европарламентарий мне не начальник, мой начальник — грузинский народ, — отметил Гарибашвили. — Мне все равно, кто что сказал, я говорю нашим людям, что это был кредит, а мы отказались брать дополнительные кредиты».

Напомним, ранее Гарибашвили заявил, что Тбилиси отказывается от кредита на €75 млн, который Евросоюз планировал предоставить в рамках финансовой помощи. Глава правительства отметил, что в связи с улучшением экономического положения страны было решено снижать долговую нагрузку на госбюджет.