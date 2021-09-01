Москва, 1 сентября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Власти были обязаны создать условия, при которых во время пандемии дети могли получать очное образование, а в место этого всех загнали на дистант, считает депутат Госдумы РФ Ольга Алимова. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, она сегодня, 1 сентября, завила на пресс-конференции: «День знаний в условиях пандемии. К чему готовиться обществу будущего».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дистанционное обучение

«Переводя образовательные учреждения на дистант, общество загнали в такую форму обучения, которая может быть лишь в том случае, если её выберет сам обучающийся, либо его представители», — убеждена парламентарий.

Алимова напомнила взрослым о том, что дети нуждаются в общении с педагогами и друг другом, поэтому никакие заочные формы не смогут заменить традиционного образования. А вот значительно понизить и без того всё ухудшающееся качество обучения могут. И нынешняя карантинная история, по мнению депутата, это наглядно показала.

Добавим, что ранее негативно о дистанционной форме обучения высказался и независимый муниципальный депутат столичного района Ломоносовский Владимир Калинин.

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