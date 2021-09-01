Нальчик, 1 сентября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Чемпионка Олимпиады в Токио Мария Ласицкене по прыжкам в высоту удостоена высокой награды на родине — в Кабардино-Балкарии. Глава республики Казбек Коков подписал указ о награждении её орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой».Как сказано в тексте документа, Мария Ласицкене удостоена награды за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и высокие спортивные достижения. Она прославила Россию и свою малую родину, став чемпионкой XXXII летних Олимпийских игр 2020 года, проходивших в столице Японии.

filip bossuyt Мария Ласицкене

Помимо ордена спортсменке будет выплачена премия в размере 1 млн рублей. Её тренер Геннадий Габрилян также отмечен в указе главы КБР, он получит 500 тыс. рублей.

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