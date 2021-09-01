Москва, 1 сентября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Московский «Локомотив» подписал контракт с полузащитником нидерландского «Утрехта» Гирано Керком. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба клуба.

Marina Lystseva Стадион «РЖД Арена»

Отмечается, что соглашение «Локомотива» с 25-летним нидерландским футболистом рассчитано на четыре года. Керк будет выступать в новой команде под седьмым номером.

Керк играл за основную команду «Утрехта» с 2014 года. В сезоне 2020/21 он забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи в 36 матчах.