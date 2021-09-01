Тверь, 1 сентября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Подростка, безвестно пропавшего в ноябре 2020 года в Тверской области, ищут вот уже несколько месяцев. Следственные органы просят всех, обладающих информацией о пропавшем, сообщить её правоохранителям, об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

Житель города Осташкова Егор В., 2004 года рождения, пропал в ночь на 22 ноября 2020 года. Мальчик находился у своих знакомых в деревне Рогожа и ушёл от них пешком в направлении города Осташкова. До настоящего времени информации о его местонахождении нет.

По факту пропажи юноши возбуждено уголовное дело. Следователи допросили свидетелей, составлена схема возможного передвижения юноши по Осташковскому городскому округу. Поиски мальчика продолжаются и во всех других районах Тверской области, а также субъектах Российской Федерации. Неоднократно, в том числе с применением специальной техники и беспилотных авиационных систем, осматривалась вся территория от деревни Рогожа до города Осташков, а также от города Осташков до села Святое, включая заброшенные строения, дома, чердаки и подвалы, канализационные люки, колодцы, лесной массив, обследован берег и акватория озера Селигер, опрошены жители деревень и населенных пунктов.