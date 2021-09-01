Варшава, , 13:20 — REGNUM По данным правительства Польши, в настоящее время в Белоруссии находятся 10 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые хотят проникнуть в Евросоюз. Об этом 1 сентября во время пресс-конференции заявил пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер, передает Polskie Radio.

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«В связи с этим необходимы экстренные меры на польско-белорусской границе. Скорее всего, план белорусских властей был такой, что все эти люди пересекут границы Польши, Латвии, Литвы, то есть границу Евросоюза. Потом этот поток бы не прекращался, и у нас возник бы миграционный кризис», — добавил Мюллер.

Представитель польского правительства во время своего выступления также поблагодарил Европейскую комиссию и государства-члены ЕС за поддержку Польши в усилении защиты границ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Польши обратилось к президенту с просьбой о введении чрезвычайного положения на 30 дней в приграничной полосе с Белоруссией.

Дело в том, что в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. По словам представителей польских властей, в приграничной полосе белорусско-польской границы из-за роста нелегальной миграции установлено более 100 километров новых ограждений. При этом в ближайшее время будут проложены еще 50 км. На помощь пограничникам направилось около тысячи военнослужащих.