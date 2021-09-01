Каа-Хемский район, Тыва, 1 сентября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Каа-Хемском районе Тувы правоохранители выявили факт незаконного оборота более двух тонн нелегальной алкогольной продукции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, грузовик со спиртным был остановлен 31 августа на трассе Кызыл — Сарыг-Сеп.

Skitterphoto Ящик с алкоголем

В ходе досмотра кузова было найдено 720 бутылок пива объёмом 1,3 литра и 700 бутылок по 1,35 литров, а также 840 бутылок водки по 0,5 литров. Вся продукция перевозилась без сопроводительных документов.

По словам водителя, груз приобретался в Кызыле и принадлежит предпринимателю из села Сарыг-Сеп. Продукцию сотрудники полиции изъяли и направили на экспертизу.

«В настоящее время по выявленному нарушению сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, алкоголизм является, по признанию руководства республики, одной из главных проблем Тувы. Ранее региональное правительство одобрило законопроект, разрешающий органам местного самоуправления в Туве вводить запрет на розничную продажу алкоголя.

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