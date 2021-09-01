Сыктывкар, 1 сентября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми от COVID-19 скончались десять человек, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 1477 жителей республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Накануне, 31 августа, число больных ковидом пополнили 232 человека. Наибольший прирост заболевших выявлен в Сыктывкаре — 86 случаев и Ухте — 45. На лечении находятся 7670 человек.

По данным штаба, за сутки после COVID-19 выздоровели 690 человек. Всего коронавирус перенесли почти 5 тысяч жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Россиизафиксировали 18 368 случаев COVID-19, 790 человек скончались.