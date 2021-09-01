Балашиха, Московская область, 1 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Подмосковье за минувшие сутки выявлено в Балашихе. Об этом 1 сентября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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Всего на территории этого муниципального образования число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось за сутки на 63. Следом за Балашихой идет Пушкино, где за последние 24 часа официально подтверждено 43 факта заражения новой инфекцией. Замыкает тройку «лидеров» Красногорск, где COVID-19 диагностировали у 30 человек.

Отметим, что в 14 городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции по состоянию на 1 сентября.