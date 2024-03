Манчестер, Великобритания, 1 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Гитарист и основатель группы The Smiths, внесший существенный вклад в развитие британского Минди-рока, Джонни Марр вернулся с новым синглом «Spirit, Power And Soul», который является первым с его предстоящего двойного альбома «Fever Dreams Pts 1−4». Об этом сообщает портал The Line Of Best Fit.

(сс) Eric Nopanen Музыка

«Spirit, Power And Soul» — первый новый сингл Марра с тех пор, как он появился на треке «The Divine Chord» группы The Avalanches в прошлом году, а также является ознакомительным для его предстоящего двойного альбома, дата выхода которого еще не определена. О новой работе Марр сказал следующее: «Spirit, Power And Soul» — это своего рода заявление о миссии. У меня была идея об электро-звуке с чувством госпела, по моим собственным словам… гимн электро-души».

Трек появится на двойном альбоме «Fever Dreams Pts 1−4», который последует за полноформатный релизом 2018 года «Call the Comet». Ранее стало известно, что Марр выпустит четырехтрековы мини-альбом «Fever Dreams Pt 1» в октябре.