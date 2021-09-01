Нарьян-Мар, 1 сентября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе за парты сели почти 700 первоклассников. Об этом «Вконтакте» сообщил губернатор округа Юрий Бездудный.

Https://vk.com/juri_bezdudnyi 1 сентября в Нарьян-Маре

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«Праздничные линейки в наших школах прошли в очном режиме для первоклассников и выпускников. Поддержать их пришли родители. Главные на этом празднике — первоклашки. В этом году почти 700 юных жителей округа начинают своё путешествие в удивительный мир знаний. Для них — это новая жизнь, полная увлекательных открытий», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за парты сели более 17 млн школьников.