Владивосток, 1 сентября 2021, 13:09 — REGNUM 1 сентября президент России Владимир Путин провёл встречу со школьниками во всероссийском детском центре «Океан» в эфире II Просветительского марафона «Новое Знание».
Своей главной задачей на открытом уроке глава государства назвал попытку пробудить в молодых людях интерес к истории, желание её изучать. По словам президента, историческая наука служит «стержнем, фундаментом всех гуманитарных знаний».
По его словам, изучение истории принципиально важно для того, чтобы осознать стоящие перед российским обществом вызовы сегодня и понять, что ожидает Россию в будущем.
В том числе это требует переосмысления ключевых событий XX века — революций 1917 года и распада Советского Союза.
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Особый акцент глава России поставил на сохранении памяти о Великой Отечественной войне.
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Говоря о поддержании российского уровня образования в целом, президент отметил, что сегодня люди окружены множеством источником информации, но их качество, к сожалению, часто оставляет желать лучшего.
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В связи с этим в России необходимо совершенствовать систему образования, и ключевым фактором в этом процессе должна стать поддержка региональных учебных заведений.
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Президент в очередной раз подчеркнул, что дистанционное образование не является заменой традиционным формам общения преподавателей с учащимися.
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При этом Россия должна активно включаться в мировую технологическую повестку и вкладывать ресурсы в передовой край науки. В то же время следует быть очень осторожными, когда дело доходит до внедрения передовых технологий на практике.
Этим, например, обусловлена осторожная позиция Россия по вопросу распространения ГМО, отметил президент.
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Президент также затронул вопросы защиты природы и, в частности, отметил особую озабоченность российских властей судьбой Байкала. Он отметил, что защита великого озера от загрязнения находится в фокусе внимания правительства, и на этот счёт уже принимаются необходимые меры.
Президент подчеркнул, что защита природы, экономическое развитие страны и поддержка человеческого потенциала находятся в числе основных забот главы государства.
По его словам, интересы граждан страны для президента стоят превыше всего, и отношения с другими лидерами не способны повлиять на приоритет национальных интересов в работе главы государства.
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