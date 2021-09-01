Владивосток, 1 сентября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. 1 сентября президент России Владимир Путин провёл встречу со школьниками во всероссийском детском центре «Океан» в эфире II Просветительского марафона «Новое Знание».

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Своей главной задачей на открытом уроке глава государства назвал попытку пробудить в молодых людях интерес к истории, желание её изучать. По словам президента, историческая наука служит «стержнем, фундаментом всех гуманитарных знаний».

По его словам, изучение истории принципиально важно для того, чтобы осознать стоящие перед российским обществом вызовы сегодня и понять, что ожидает Россию в будущем.

В том числе это требует переосмысления ключевых событий XX века — революций 1917 года и распада Советского Союза.

«Если бы они не произошли — у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что население было бы под 500 млн человек. Только вдумайтесь в это! У нас сейчас 146 млн, если бы этих трагедий не было, было бы 500 млн человек», — отметил президент.

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Особый акцент глава России поставил на сохранении памяти о Великой Отечественной войне.

«Судьба русского и других народов России была бы другой, нежели судьба западноевропейских народов, порабощённых нацистской Германией. Те народы они воспринимали более или менее как свои генетически. И рассчитывали, что с ними можно сосуществовать. С нашими народами — нет. С русским народом — нет», — отметил президент.

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Говоря о поддержании российского уровня образования в целом, президент отметил, что сегодня люди окружены множеством источником информации, но их качество, к сожалению, часто оставляет желать лучшего.

Владимир Путин «Туда [в интернет] залезешь — там вроде бы можно узнать всё: от звёзд до центра земли, от гвоздей до бриллиантов, ну всё. Но есть проблема. И проблема заключается в качестве этой информации».

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В связи с этим в России необходимо совершенствовать систему образования, и ключевым фактором в этом процессе должна стать поддержка региональных учебных заведений.

«Нам нужны кадры на местах, это совершенно точно. Поэтому мы уже приняли решение о том, что подавляющее большинство новых бюджетных мест для обучения в высших учебных, да и не только в высших, а и в средних учебных заведениях, будет отдаваться в региональные вузы», — указал президент.

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Президент в очередной раз подчеркнул, что дистанционное образование не является заменой традиционным формам общения преподавателей с учащимися.

Владимир Путин «Один из критериев эффективности работы — это умение работать в коллективе. Как же вы научитесь работать в коллективе, если всё время будете онлайн заниматься? Невозможно. Значит, один из важнейших критериев успеха, который должен человека сопровождать, будет утрачен».

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При этом Россия должна активно включаться в мировую технологическую повестку и вкладывать ресурсы в передовой край науки. В то же время следует быть очень осторожными, когда дело доходит до внедрения передовых технологий на практике.

Этим, например, обусловлена осторожная позиция Россия по вопросу распространения ГМО, отметил президент.

«Каковы отдалённые последствия для человека использования этих продуктов, как считают специалисты, пока непонятно. И в этой связи у нас принято решение ограничивать поступление подобной продукции на наши продовольственные рынки. Но изучать эти вопросы, без всяких сомнений, чтобы применять эти исследования в медицине и сельском хозяйстве можно и нужно», — подчеркнул Путин.

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Президент также затронул вопросы защиты природы и, в частности, отметил особую озабоченность российских властей судьбой Байкала. Он отметил, что защита великого озера от загрязнения находится в фокусе внимания правительства, и на этот счёт уже принимаются необходимые меры.

Президент подчеркнул, что защита природы, экономическое развитие страны и поддержка человеческого потенциала находятся в числе основных забот главы государства.

По его словам, интересы граждан страны для президента стоят превыше всего, и отношения с другими лидерами не способны повлиять на приоритет национальных интересов в работе главы государства.

Владимир Путин «Определяющими для любого человека, который возглавляет маленькую или большую страну… являются интересы людей, которые ему доверили возглавлять страну. И [он] прежде всего должен руководствоваться интересами своего народа».

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