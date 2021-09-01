Минск, , 13:07 — REGNUM Россия в ближайшее время поставит в Белоруссию современное вооружение и технику, заявил 1 сентября президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ближайшее время из Российской Федерации поставят нам десятки самолётов, десятки вертолётов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил», — цитирует его БелТА.

Он добавил, что если Минск увидит на учениях «Запад-2021», что Белоруссии «нужно что-то ещё, значит, мы купим у Российской Федерации и поставим на вооружение».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь белорусского Совета безопасности генерал-лейтенант Александр Вольфович заявил, что западные соседи Белоруссии наращивают возле границ республики свой боевой потенциал и военную инфраструктуру.

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