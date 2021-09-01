Минск, 1 сентября 2021, 13:07 — REGNUM Россия в ближайшее время поставит в Белоруссию современное вооружение и технику, заявил 1 сентября президент республики Александр Лукашенко.
Он добавил, что если Минск увидит на учениях «Запад-2021», что Белоруссии «нужно что-то ещё, значит, мы купим у Российской Федерации и поставим на вооружение».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь белорусского Совета безопасности генерал-лейтенант Александр Вольфович заявил, что западные соседи Белоруссии наращивают возле границ республики свой боевой потенциал и военную инфраструктуру.
Читайте также: В Белоруссии заявили о наращивании военного потенциала Запада у границ