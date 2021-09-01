Таллин, 1 сентября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Невакцинированных родителей нельзя лишать возможности принять участие в торжественных мероприятиях начала нового учебного года 1 сентября. Об этом в интервью изданию Eesti Pаevaleht заявили представители министерства образования и науки Эстонии.

Admobninsk.ru Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «1 сентября: как проходит День знаний в России и в мире – трансляция»

В середине августа нынешнего года министерство образования распространило в школах инструкции, согласно которым на мероприятия в учебных заведениях смогут прийти только посетители, предоставившие COVID-сертификат. Однако теперь внесено уточнение, что постановление не распространяется на школы, потому что школы не являются общественными местами.

Школы могут при желании спрашивать справку, однако тех, у кого нет сертификата, нельзя не пустить на торжественное мероприятие, в отличие от порядка, действующего в театрах, кино и ресторанах, отметили в специальном комментарии в ведомстве.

Пересмотр прежних распоряжений министерством уже приветствовала канцлер права Юлле Мадизе. По ее словам, школьное руководство должно учитывать, что у родителя есть право и обязанность в случае необходимости оказывать поддержку своему ребенку. Мадизе добавила, что родитель не является в школе посторонним лицом.

В 2021/2022 учебном году впервые за парты школ Эстонии сядут 14 000 учеников. Всего в общеобразовательных школах (начальных, основных и гимназиях) в новом учебном году будет 156 000 учеников, а в профессиональных учебных заведениях — 25 500 учащихся.