Ставрополь, 1 сентября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за прошедшие сутки были сняты с учета в связи с выздоровлением сразу 257 пациентов. Это самый высокий показатель выздоровевших за последние трое суток. Общее число сумевших справиться с болезнью в регионе достигло 62 293 человек, сообщили 1 сентября в федеральном оперативном штабе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Не удалось спасти врачам за прошедший день 21 жителя Ставрополья. Всего за все время пандемии скончались 2349 пациентов с COVID-19.

Не снижается в крае и число положительных тестов. За прошедшие сутки они были подтверждены ещё у 358 человек. А всего в крае стали носителями опасной инфекции 75 586 человек.