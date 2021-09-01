Вашингтон, 1 сентября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. С предложением профинансировать строительство на Украине автомобильных дорог обратился к Всемирному банку украинский президент Владимир Зеленский. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

Цитата из к/ф «Слуга народа 3». реж Алексей Кирющенко. 2019. Украина Зеленский

«Глава государства ознакомил делегацию Всемирного банка с реформами, которые внедряют на Украине. Была отмечена земельная реформа и развитие аграрного сектора, который банк готов максимально поддерживать. Владимир Зеленский предложил Всемирному банку принять участие в реализации плана трансформации Украины. Отдельно была отмечена важность участия банка в проектах по финансированию строительства и реконструкции автомобильных дорог на Украине», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также Зеленский представил Всемирному банку свой план «зеленой» трансформации страны и заявил, что надеется на поддержку ему со стороны названного банка.

«Хотим действовать совместно с ЕС относительно зеленого курса, декарбонизации экономики, энергоэффективности, адаптации к изменениям климата», — приводит слова президента Украины пресс-служба его офиса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «план трансформации Украины», в который входит свыше 80 проектов на общую сумму $277 млрд, представил в Вашингтоне украинский президент Владимир Зеленский.