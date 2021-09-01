Степанакерт, 1 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян освободил Мане Тандилян от должности министра труда, по социальным и миграционным вопросам. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба главы Арцаха.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Сообщается, что в тот же день Арутюнян назначил нового главу министерства. Минтруд возглавила Армине Петросян.

Тандилян сообщила о скором уходе с поста министра ещё 27 августа. Она написала, что подходит к концу срок её пребывания на должности, о котором была договорённость с Арутюняном.

«С 1 сентября я продолжу свое служение в Арцахе в рамках фонда «Арцах для жизни», через который будут реализованы многие программы», — написала экс-министр.

Стоит отметить, что пост министра труда, по социальным и миграционным вопросам Нагорного Карабаха Тандилян заняла в декабре 2020 года. Ранее она занимала аналогичную должность в правительстве Армении, но ушла в отставку, так как выступала против пенсионной реформы.