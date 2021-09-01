Москва, 1 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Среди грузовых автомобилей чаще всего в России угоняют модели DAF, а среди легковых машин — модели Hyundai Sonata. Об этом 1 сентября сообщают РИА Новости со ссылкой на данные страховой компании «Согласие».

Автомобили

Специалисты компании назвали самые угоняемые марки грузовых автомобилей в России по итогам первого полугодия 2021 года. Так, чаще всего угонщики похищали машины марок: DAF, Hyundai и «ГАЗ».

Самой дорогой грузовик DAF в первой половине 2021 году похитили в Москве. Размер выплат по нему составил 6,8 млн рублей.

Среди легковых автомобилей наиболее угоняемой моделью стала Hyundai Sonata. Частота угонов данной модели равна 1,6%. Кроме того, популярностью у угонщиков пользовались автомобили: BMW 730d (1,3%) и Lexus LX 570 (0,9%).

Ранее эксперты назвали самые популярные способы обмана при продаже автомобилей. Так, одним из самых распространенных способов мошенничества при продаже автомобилей является скручивание пробега транспортного средства.

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