Токио, 1 сентября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Российский пловец Андрей Калина завоевал золото Параолимпийских игр в Токио. Об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Getty/Handout rio2016.com Символ параолимпийского движения

На дистанции 200 м комплексным плаванием Калина показал результат 2 минуты 14,90 секунды.

Второе место занял представитель Австралии Тимоти Ходж, преодолевший дистанцию за 2 минуты 15,42 секунды. Бронзовым призёром стал французский спортсмен Юго Дидье (2.17,15).

Для Калины эта золотая медаль стала второй на Играх в Токио. Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа он стал победителем на дистанции 100 метров брассом.