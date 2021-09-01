Казань, 1 сентября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. В столице Татарии на территории стадиона «Ак Барс Арена» открыли новую школу анимации «Союзмультфильма». Планируется, что объект станет частью проекта мультимедийного центра «Союзмультпарк».

«Союзмультфильм»

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Как сообщает пресс-служба администрации Казани, запускать «Союзмультпарк» будут в два этапа, первым из которых стало открытие школы. Дети смогут обучаться здесь азам создания анимации в различных стилях и техниках, основам сценарного искусства, режиссуры, декорирования, редактирования, озвучивания и операторской работы.

Полностью «Союзмультпарк» откроется в ноябре. Посетителям будут доступны 13 мультимедийных аттракционов, которые позволят погрузиться в мир анимации и расскажут о национальных традициях Татарии. В дальнейшем здесь появится кафе, стилизованное под деревню Простоквашино, уточнили в мэрии.

ИА REGNUM напоминает, подведомственные мэрии Москвы учреждения образования, культуры и досуга подготовили для детей и подростков обширную интерактивную программу на 1 сентября. Например, для школьников в центре «Союзмультпарк» старуха Шапокляк покажет химическое, электрическое и мыльное шоу, а Чебурашка с Геной ждут всех желающих на танцы и фотосессию.

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