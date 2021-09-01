Москва, 1 сентября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Российская валюта продолжила укреплять позиции на торгах 31 августа, передвинув максимумы в начале торговой сессии 1 сентября, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Ilya Рубли

«Пара впервые с 6 августа нарушила целостность уровня 73 руб., где впоследствии и расположилась в ожидании свежих драйверов. В течение дня российская валюта будет ловить сигналы от доллара, который относительно стабилен на международной арене.

Во второй половине дня USD будет реагировать на отчет по рынку труда от ADP, который может укрепить «американца», если оправдает смелые прогнозы, превышающие 600 тыс. рабочих мест.

Также российская валюта окажется под влиянием реакции нефти на заседание ОПЕК+, которое состоится 1 сентября. В случае фиксации прибыли по нефти марки Brent на решении производителей, покупатели рубля умерят пыл.

В наступившем сентября пара доллар/рубль может расположиться в диапазоне 72,50−75,00 руб. Рубль будет ощущать на себе влияние нескольких факторов, от ситуации с пандемией коронавируса и общего отношения к риску, до динамики инфляции и поступающей экономической статистики.

Немаловажными будут дальнейшие сигналы от Федрезерва, которые скажутся на валютном рынке в целом во второй половине сентября.

Центробанк вряд ли приступит к сворачиванию стимулов на ближайшем заседании, что может ослабить доллар и как минимум ограничить понижательные риски для рубля.

Если на мировых площадках будет превалировать оптимизм, котировки пары будут тяготеть к нижней границе диапазона», — считает эксперт.

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