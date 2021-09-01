Красногорск, 1 сентября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Подмосковье за сутки увеличилось на 543. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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Для сравнения днем ранее показатели суточного прироста были почти в 1,5 раза выше. Так, по состоянию на 31 августа в Подмосковье подтвердили 758 новых случаев заражения коронавирусом.

Отметим, что показатели на 1 сентября стали минимальными с середины весны 2021 года. Последний раз меньшее число новых случаев коронавирусной инфекции в регионе было зарегистрировано 13 апреля. В тот день эта цифра составила 533 человека.