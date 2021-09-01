Абакан, 1 сентября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Жертвами COVID-19 в Хакасии стали ещё 11 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 сентября в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

Скончались четыре женщины (65 лет, 72 года, 74 года, 90 лет) и семеро мужчин (60 лет, 64 года, 64 года, 65 лет, 73 года, 83 года, 99 лет).

За весь период пандемии в Хакасии умер 961 пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция» (594 — с начала 2021 года).

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января текущего года в Хакасии выявлено 17 939 носителей коронавируса.