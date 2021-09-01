Уфа, 1 сентября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Центр образования «Знание» открылся в селе Зубово Уфимского района Башкирии. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба правительства региона.

Страница школы в Facebook Школа № 33 в Ярославле

Следите за развитием событий в трансляции: «1 сентября: как проходит День знаний в России и в мире – трансляция»

Глава республики Радий Хабиров принял участие в его открытии и на торжественной линейке пожелал школьникам успехов в учёбе.

Отмечается, что центр, который объединил школу на 640 учеников и детский сад на 160 мест, был построен в рамках реализации национального проекта «Демография». На его строительство было направлено 447 млн рублей, в том числе 146 млн рублей было выделено из средств федерального бюджета.

«Центр образования мне очень понравился. Тем более что его можно построить за совсем небольшие деньги. Поэтому мы приняли решение, что здесь будет ещё одна такая школа. Такая потребность есть. Этот центр рассчитан на 640 мест, а сегодня сюда пришли учиться 950 детей. Так что будем строить дальше», — заявил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в текущем году намерены сдать в эксплуатацию девять новых школ.