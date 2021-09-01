Минск, , 12:56 — REGNUM Вместо разработанных в 2019 году 31 «дорожной карты» интеграции России и Белоруссии в формате Союзного государства появилось 28 «союзных программ», которые как «договоры к исполнению» будут подписаны после обсуждения с Владимиром Путиным в октябре — ноябре. Об этом 1 сентября в Бобруйске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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«Прежде всего хочу подчеркнуть (сейчас же будут вякать, что сдаем суверенитет и независимость и так далее): мы больше трех лет назад, еще в Сочи, поставили перед правительствами задачу — сделать очередной шаг в нашем союзном строительстве. Как-то все замылили, не было ярких прорывных движений, — сказал Лукашенко. — Тогда, реагируя на требования народов, мы с президентом России приняли решение сделать какие-то шаги».

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Характеризуя «союзные программы», Лукашенко сказал: «Это уже будут подписанные договоры к исполнению. Не просто карты, по которым кто-то идти будет».

Напомнив о предстоящем 9 сентября видите в Москву, Лукашенко сказал: «Если мы договоримся окончательно с президентом России 9-го, то 10−11-го правительства соберутся, рассмотрят, примут эти программы. А потом мы их утвердим на Высшем госсовете», — добавил Лукашенко.Читайте аналитику сюжета: Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия

«Никакой речи о потере суверенитета нет. Сегодня мы настолько образованны и умны, что, не теряя суверенитета ни России, ни Белоруссии, можем выстроить такие отношения, которых нет ни в федеративных, ни в унитарных государствах», — подчеркнул Лукашенко.