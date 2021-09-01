Москва, 1 сентября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Новая вспышка коронавируса в Москве может быть зафиксирована в конце сентября. Об этом 1 сентября ТАСС заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

Kremlin.ru Владимир Путин с главврачом ГКБ №40 Денисом Проценко в ходе осмотра больницы в московском посёлке Коммунарка

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"Мы понимаем, что сейчас, сегодня, 1 сентября и многие возвращаются с отдыха. Есть ощущение, что конец сентября — это зона риска, когда будет вспышка», — сказал Проценко.

Ранее в Москве за сутки было зафиксировано 1229 новых случаев заражения коронавирусом.