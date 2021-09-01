Российская пловчиха Павлова стала чемпионкой Параолимпиады
Токио, 1 сентября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Российская пловчиха Мария Павлова завоевала золотую медаль Параолимпийских игр в Токио. Об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Эмблема Параолимпийских игр
В плавании на дистанции 100 м брассом Павлова показала время 1 минуту 31,44 секунды.
Серебряную медаль выиграла американка ДжессикаЛонг, показавшая результат 1 минута 34,82 секунды. Замкнула тройку представительница Австралии ТиффаниТомас Кейн (1.35,02).
Ранее на Играх в Токио Павлова стала бронзовым призёром на дистанции 200 м комплексным плаванием.
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